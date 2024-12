Open Day alla scuola elementare di Borriana

La Scuola Primaria di Borriana, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026, lunedì 16 dicembre apre le porte per permettere alle famiglie ed ai bambini di visitare i nostri ambienti e conoscere servizi e offerte formative.

Vi invitiamo a partecipare per venire a conoscere i punti di forza della nostra scuola ,che vanta il numero di 72 iscritti, come le lezioni all’aperto. Sfruttare questo momento di conoscenza reciproca è utile per le famiglie ed i ragazzi per cogliere appieno l’identità della scuola e delle nostre bravissime maestre, che vi guideranno all’interno dei locali rinnovati della nostra coloratissima e luminosa scuola!