Tre, due, uno... in piazza Vittorio Veneto a Biella acceso l'albero, con taglio del nastro VIDEO

"Questo luogo era senz'anima, invece grazie alla determinazione e all'idea dell'ex assessore Zappalà oggi è una piazza, un'agorà che rappresenta una degna accoglienza a chi arriva in città", queste le parole del sindaco Marzio Olivero nella tarda serata di oggi sabato 7 dicembre, in occasione del taglio del nastro della piazza e dell'accensione dell'albero in una piazza gremita di persone. Famiglie, giovani, bambini, in tanti hanno voluto essere presenti a questo momento importante per la città, come ha dichiarato lo stesso primo cittadino.

"Non deve essere solo uno spazio bello, ma funzionale e sicuro. Vi invito a godere di quest'area a viverla, sentirla vostra", ha esordito l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini.

A presentare il momento solenne dei taglio del nastro e l'accensione dell'albero è stato il presidente di Confartigianato Cristiano Gatti.