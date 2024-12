Tetto di una villa a fuoco a Roasio

Nel pomeriggio del 6/12/24 dopo le ore 14 squadre dei Vigili del Fuoco arrivate dal distaccamento di Varallo, dal Comando di Biella e da quelli volontari di Cossato e Romano Sesia, sono intervenute a Roasio In via Moretto per l' incendio del tetto di una Villa.

Arrivate sul posto le squadre si sono adoperate per cercare di circoscrivere il rogo evitando che si propagasse al resto del tetto quindi dell' abitazione, al termine hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata.

Non ci sono feriti da segnalare.

Presenti sul posto anche i sanitari e i Carabinieri.