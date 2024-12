Incidente nel pomeriggio di oggi sabato 7 dicembre tra Ternengo e Bioglio.

Un furgone percorrendo la SP 205, al Km 3 è uscito di strada ed è finito nel fossato che costeggia la carreggiata.

Non è da escludere che il mezzo abbia perso aderenza per via del ghiaccio. Con la caduta ha sfondato una ringhiera finendo nel rio che correva sotto la strada.