Rifugio per i Caregivers, incontro a Tavigliano per mostrare il progetto

Incontro istituzionale con l’ente finanziatore del "BOSCO SACRO - Rifugio per i Caregivers”, il progetto che promuove il benessere delle persone che si prendono cura degli altri.

Si annuncia l’incontro informativo, alla presenza dell’ente finanziatore del progetto "Bosco Sacro - Rifugio per i Caregivers", finanziato con i fondi dell’8 per 1000 dell’Unione Buddhista Italiana, a valere sul Bando Umanitario 2024. Sarà domenica 25 dicembre, alle 17.30, al Polivalente di Tavigliano. Per l'occasione sarà presente la Vice Presidente di U.B.I., Rev. Elena Seishin Viviani.

Seguirà il concerto degli Arbej la folk band che da 25 anni racconta la storia e le tradizioni della Valle Cervo; dopo il concerto ci sarà un rinfresco a cura della Pro Loco di Tavigliano APS; l’evento ad offerta libera e il ricavato andrà alla Pro Loco di Tavigliano. Il progetto Bosco Sacro si propone di rispondere a un bisogno sempre più urgente nella nostra società: il supporto ai caregiver familiari, ossia coloro che si prendono cura gratuitamente dei propri cari che non sono più in grado di provvedere autonomamente a sé stessi. Queste persone, spesso con grande sacrificio, dedicano la loro vita, o una parte significativa di essa, alla cura di parenti o persone in condizioni di fragilità, o che affrontano gravi problemi di salute che richiedono lunghi percorsi di assistenza.

Il progetto è realizzato in partenariato con: Coop. Soc. Domus Letitiae – Andorno Micca, Associazione il Cerchio Vuoto – Torino, Consorzio I.R.I.S. – Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali di Biella – Biella, Associazione Teatro Popolare Europeo – Torino e Richiamo del Bosco Esperienza in natura – Biella. In collaborazione con: Centro di Documentazione dell’Alta Valle Cervo, , Diocesi di Biella - Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, Cooperativa Tantintenti Biella, ANGSA Biella (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo), A.Gen.Da ODV (Associazione Genitori di Disabili) Biella, Consorzio Sociale il Filo da Tessere di Biella, Fondazione Biellezza, Officine Creative – Università di Pavia.

L'obiettivo è offrire ai veri protagonisti del sistema di welfare, ossia ai caregivers, un rifugio sicuro e spazi di sollievo dove potersi rigenerare e ricevere il supporto di cui hanno bisogno, con attività loro dedicate che potranno svolgersi sia a San Giovanni che sul territorio.