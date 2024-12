Dal Meleto di Gifflenga, i benefici del sidro di mele, ottimo anche come aperitivo

Si avvicinano le feste natalizie, quale occasione migliore per brindare con un buon sidro di mele?

Una bevanda a bassa gradazione alcolica (una media di 4 gradi), ottenuta dalla fermentazione delle mele, che può offrire benefici per il nostro organismo se bevuto con moderazione.

Non è tutto, prosegue Roberta Ravinetto: "Essendo meno alcolico rispetto ad altre bevande, è una scelta interessante per accompagnare i pasti o come aperitivo, ma il consumo deve essere comunque controllato e moderato".

Ma dove acquistare ottime mele per provare magari a preparare noi del succo di mela? Al Meleto di Gifflenga, località Cascina Imperolo: “Ci dedichiamo ogni giorno a migliorare le nostre tecniche di produzione – afferma Davide Pichetto Fratin, con l’obiettivo di fornire un prodotto di qualità, che dipende spesso dal rispetto dell’ambiente: “Un punto di forza che perseguiamo fin dal giorno zero”.

Il Meleto

Dottoressa biologo nutrizionista Roberta Ravinetto