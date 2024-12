Biella: Gattino nascosto nel motore, salvato dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale

Ricordate sempre di controllare l'interno della vostra auto! Ora che fa freddo qualche piccolo micino potrebbe essersi intrufolato al suo interno alla ricerca di un un posto sicuro e caldo, un temporaneo riparo dalle intemperie.

E nella giornata di ieri venerdì 6 dicembre è solo grazie ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale se un micino è stato salvato. Ora la bestiola si trova al sicuro a Gattopoli Made in Biella che scrive così suoi social:

"Ringraziamo i vigili del fuoco ei vigili urbani di Biella che oggi ci hanno aiutato nella cattura di questo cucciolino incastrato in un auto... Inutile dirvi che ora è al sicuro, ben sfamato e coccolato ...mi raccomando controllati l'auto prima di partire".

In linea di massima tutti i gatti adorano stare al caldo, ma per i randagi è una vera e propria necessità nella quotidiana lotta per la sopravvivenza.

Un consiglio che può tornare utile è prima di partire tirare due colpetti sul cofano e un calcetto alle ruote, e il micino lascerà il suo posticino.