La grande boxe fa tappa a Biella, arriva il pluricampione Roberto Cammarelle

Manifestazione pugilistica organizzata dalla ASD Boxing Club Biella, con il patrocinio del Comune, il prossimo 15 dicembre presso il Biella Forum che per la prima volta ospiterà un evento pugilistico di caratura nazionale dove a contendersi le vittorie saranno pugili provenienti dalle regioni Piemonte e Lombardia riproponendo un Torneo a squadre ideato dal pluricampione Roberto Cammarelle che sarà presente all'evento come amico e ospite d'onore.

L'Asd ed il Comitato Piemontese con il deus ex machina Roberto Scaglione ed il Maestro Davide Greguoldo stanno riportando a brillare la Squadra Elite, una rappresentanza composta dai migliori pugili piemontesi che già in passato avevano girato in lungo ed in largo la penisola così da avere maggior esperienza e bagaglio per i campionati assoluti che proprio in questi giorni si stanno concludendo in quel di Seregno.

Sarà una manifestazione aperta a tutti con ingresso gratuito e con un importante ospite come Roberto Cammarelle testimonial di tante campagne contro il bullismo e rappresentante della Polizia di Stato oltre che un pugile di livello olimpico e mondiale visti i numerosi titoli che ha collezionato nella sua carriera. Boxing Club vi aspetta dalle ore 16:30 al Biella Forum per un pomeriggio di sport.