Inclusione e solidarietà: Conoscersi con un sorriso fa tappa a Biella, con il supporto di Fondazione FILA Museum

Anche quest’anno Biella ospita una delle tappe di “Conoscersi con un sorriso”, manifestazione promossa annualmente dalla Polizia di Stato - XI Reparto Mobile Palermo con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’inclusione e della solidarietà, incentivando e potenziando la fiducia delle persone nelle istituzioni.

Con il supporto di Fondazione FILA Museum in collaborazione con la Questura di Biella, la città piemontese diventa lo scenario perfetto per vivere una giornata all’insegna della condivisione coinvolgendo non solo scuole locali ma anche il pubblico di tutte le età.

Nata nel 2014 per volere della Polizia di Stato - XI Reparto Mobile Palermo, l’iniziativa si propone infatti di offrire sostegno alle famiglie e ai bambini che oggi vivono in condizioni di forte svantaggio: Il tema centrale scelto per l’edizione 2024 è proprio la “Solidarietà”.

“Conoscersi con un sorriso”: gli eventi 2024

Dopo l’appuntamento del 9 dicembre a Palermo con lo spettacolo messo in scena al Teatro Politeama Garibaldi, la manifestazione “Conoscersi con un sorriso” si sposta a Biella nella giornata del 20 dicembre. Il programma è ricco di eventi, dedicati ai più piccoli e non solo.

Al mattino, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, le scuole primarie potranno prendere parte a uno spettacolo originale firmato dalla Compagnia dello Zircone, rappresentazione che va in scena al Teatro parrocchiale di Chiavazza. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30, si terrà la replica dello spettacolo teatrale accogliendo il pubblico generico.

Sono previsti anche diversi momenti ludici e divertenti, resi possibili grazie alla graditissima partecipazione di due celebrità dello sport e Ambassadors d’eccezione: ad animare la giornata, come durante gli appuntamenti palermitani, saranno Francesco 'Ciccio' Graziani e Andrea 'Lucky' Lucchetta.

“Conoscersi con un sorriso” a Biella: come partecipare

Fondazione FILA Museum, che da sempre promuove e diffonde valori di notevole rilevanza sociale come l’inclusione, la fratellanza e la solidarietà, supporta il progetto “Conoscersi con un sorriso” collaborando attivamente con l’organizzazione delle iniziative in programma, totalmente gratuite.

Per partecipare agli eventi del 20 dicembre, tuttavia, è necessario effettuare anticipatamente la prenotazione nelle seguenti modalità: