Lascia l'auto in sosta e la ritrova senza le quattro ruote: amara sorpresa a Cossato (foto di repertorio)

Lascia l'auto in sosta alle 12 ma in serata, al suo ritorno, la ritrova senza le quattro ruote. Non solo: l'intero mezzo era appoggiato sopra ad una fila di mattoni. È successo ieri, 5 dicembre, nel comune di Cossato.

A chiedere l'intervento dei Carabinieri il proprietario del veicolo. Gli accertamenti dei militari dell'Arma saranno utili a far luce sulla vicenda.