Biella, donna ferita da due cani per proteggere il suo animale

È rimasta ferita, assieme al suo cane, la donna aggredita da due esemplari di grossa taglia.

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 5 dicembre, a Biella: stando alle prime ricostruzioni, i due quattrozampe sarebbero fuggiti dal recinto di un'abitazione e avrebbero attaccato il cagnolino di proprietà di una donna di 56 anni.

La stessa, nel tentativo di separarli, avrebbe riportato lievi ferite. Il suo animale è stato subito assistito e portato in clinica per le cure del caso; anche la signora si è recata in Pronto Soccorso per l'assistenza necessaria.

Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. Molto probabilmente il proprietario dei due cani verrà sanzionato per omessa custodia.