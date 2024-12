Gaglianico scende in campo per Telethon, tante novità per l'edizione 2024

Anche quest’anno si svolgerà il tradizionale evento Telethon a Gaglianico che ormai da 23 anni coinvolge tutte le associazioni e la popolazione negli eventi per la raccolta di fondi a vantaggio della ricerca per la lotta alle malattie genetiche rare.

Sarà un’edizione connotata da tante novità prima fra tutte la location che vedrà l’istallazione di stand e strutture presso “LA CORT D’L NOTU” sita in Via Marconi 23 (che sarà resa pedonale) dove sono collocate le sedi di Pro-Loco, Alpini e CRC. L’attività svolta dal Comune di Gaglianico e dall’Assessore Simone Meliconi in stretta collaborazione con Alberto Cappio vede la partecipazione delle seguenti Associazione: Gruppo Alpini, Pro-Loco Don Paolo, Motoclub Maurizio Cattai, la Geo, Il Comitato di San Pietro, CRC Circolo Bocce, Banda Musicale G. Puccini, Volley School Gaglianico, Istituto Comprensivo di Gaglianico, Vigili del fuoco, Polizia Locale Gaglianico, Atletica Gaglianico, Croce Rossa Italiana Comitati di Cossato e Vercelli, U.S. Gaglianico, Oratorio Don Bosco, Volontari del Comune, Biella Next, A.I.B. squadra Biella Orso, AGTL Associazione Gaglianico Tempo Libero.

“Orgoglioso di far parte di questa squadra per la prima volta e di poter portare avanti questo progetto che dura da molti anni” dichiara l’assessore Simone Meliconi “la nuova location consentirà di ritornare come nella prima edizione in una zona, dove già quest’anno, si è svolta una bellissima festa estiva che ha coinvolto tantissime persone riportando il Kilometro per Telethon sul percorso originario”.

“Con grande orgoglio ci apprestiamo a organizzare la 23° edizione di questa manifestazione, che nel suo piccolo, è stata riconosciuta da Susanna Agnelli già Presidente fondazione Telethon come Comune Telethon” commenta Alberto Cappio “In questi anni la popolazione di Gaglianico ci è stata molto vicina e in 22 anni abbiamo superato la consistente cifra di oltre €. 56.000,00”.

“Il Comune di Gaglianico è davvero grato a Telethon e alla grande iniziativa di solidarietà” dichiara il sindaco Paolo Maggia” perché tanti sono i miracoli che avvengono in questi giorni nel nostro Paese: la generosità dei cittadini, la volontà e la grande partecipazione di tutte le Associazioni, che ringraziamo di cuore, per la buona riuscita di questo importante progetto ed infine Telethon anticipa i buoni sentimenti e le buone azioni proprie del periodo Natalizio”.