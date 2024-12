L’associazione culturale Rina Valè APS organizza sabato 7 e domenica 8 il “Mercatino della Solidarietà 2024”, evento volto a raccogliere fondi e sostenere le attività dell’associazione.

L’acquisto degli articoli donati è un’ottima occasione per fare del bene in vista del periodo di Natale. Il Mercatino della Solidarietà vi aspetta in via Martiri della Libertà 31, a Donato, dalle 10 alle 16.