Amazon, primo volo di prova per le consegne con i droni in Abruzzo

MILANO (ITALPRESS) - Amazon annuncia di aver svolto con successo il primo test per le consegne con i droni in Abruzzo, nell'area di San Salvo sulla base dell'autorizzazione operativa rilasciata da Enac. L'azienda continua a collaborare con le autorità italiane per soddisfare tutti i requisiti necessari al lancio del servizio il prossimo anno.I droni per le consegne di Amazon hanno volato per la prima volta nei cieli italiani il 4 dicembre 2024. Il volo di prova è stato realizzato con il nuovo drone MK-30, il sistema altamente automatizzato di droni che utilizza il programma di computer vision Amazon, all'avanguardia nel settore. Questo permette ai droni di spostarsi in sicurezza lontano dagli ostacoli, garantendo l'incolumità di persone, animali e proprietà, e contribuendo a mantenere separati i droni Amazon dagli altri velivoli presenti nell'area operativa.Il test è stato svolto grazie all'autorizzazione e ai processi di certificazione posti in essere da Enac in coordinamento con Enav. Amazon si impegna a mantenere una collaborazione stretta con le autorità di regolamentazione e le comunità locali al fine di creare un servizio di consegna sicuro e affidabile. Il volo di prova fa parte di questo processo volto a garantire che vengano soddisfatti tutti i requisiti per l'avvio del servizio commerciale nel 2025. Il servizio verrà avviato solo una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie.L'arrivo di Prime Air in Italia conferma l'impegno di Amazon nel continuare a investire nel Paese, dove ha creato 19.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in oltre 60 sedi. Nello specifico, in Abruzzo, Amazon è presente con un deposito di smistamento a San Giovanni Teatino (CH) e il centro di distribuzione di San Salvo, dove ha creato più di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato. "Il fatto che Amazon abbia scelto l'Italia per avviare il progetto Prime Air in Europa è la conferma di una visione strategica nazionale vincente - ha dichiarato il Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma -: la chiave di volta per un futuro innovativo, tecnologico e intermodale è la collaborazione tra Istituzioni, politica, società e industrie private. L'ENAC è fortemente impegnato a imprimere una spinta innovativa alla mobilità aerea avanzata, creando un ecosistema nazionale favorevole allo sviluppo in sicurezza di nuovi servizi. Siamo orgogliosi di affiancare Amazon in questo progetto che mette l'Italia, e l'Abruzzo, al centro di un'esperienza per il futuro del settore delle consegne last-mile in Europa, ma non solo. L'investimento in queste modalità di trasporto che sfruttano la terza dimensione per servizi a favore della qualità della vita della collettività, rappresenta un'opportunità di crescita economica e un impegno per rispondere alle sfide globali del nostro tempo"."Lo avevamo annunciato alla comunità finanziaria nel marzo di quest'anno. ENAV non solo ha mantenuto la parola ma ha anche dimostrato di avere lo stesso passo di un colosso globale come Amazon, che ci ha scelti come partner industriali di questo avveniristico progetto che apre spazi di mercato dalle enormi potenzialità - ha affermato Pasqualino Monti, Amministratore Delegato di ENAV SpA -. Questo traguardo rappresenta l'ennesima dimostrazione di collaborazione tra aziende e istituzioni. L'Italia si posiziona all'avanguardia nel campo della mobilità aerea. Saremo, dopo gli Stati Uniti, il primo paese al mondo in cui saranno possibili le consegne all'utente finale via aerea. Siamo particolarmente orgogliosi e fieri del lavoro fatto negli ultimi mesi che ci ha consentito, grazie alla nostra capacità operativa e tecnologica, di essere protagonisti di un'evoluzione straordinaria. ENAV è un'azienda a disposizione e a supporto di progetti come quello di Amazon, consapevoli del nostro ruolo non solo come fornitore di servizi ma come vero e proprio partner strategico in una logica industriale"."Abbiamo fortemente creduto nella valenza dell'insediamento Amazon di San Salvo. Abbiamo constatato di persona lo sviluppo economico che ha saputo apportare al territorio. Essere adesso il primo centro al di fuori degli Stati Uniti ad implementare la consegna tramite droni dimostra che la logistica in Abruzzo si trasforma in un luogo da cui si potrà solo imparare e copiare - ha detto Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo -. Il forte incremento occupazionale, la rivitalizzazione di un'area industriale che aveva bisogno di un forte impulso faranno sicuramente da traino per il futuro dell'economia della nostra regione"."Ci riempie di grande orgoglio e soddisfazione che la nostra città abbia ricevuto l'opportunità di essere la culla di questo progetto all'avanguardia. Questo riconoscimento ci conferma come un centro di eccellenza ed innovazione, posizionandoci nel cuore dell'Europa e offrendoci l'opportunità di brillare su scala internazionale. San Salvo è un luogo in cui il futuro prende forma, grazie alla sua conformazione geografica e alla capacità di risposte veloci e concrete a chi qui vuole fare impresa!", ha commentato Emanuela De Nicolis, Sindaco della Città di San Salvo.- Foto screenshot da video ufficio stampa Enav/Amazon -(ITALPRESS).