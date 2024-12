Biella, polemiche per le luci di Natale “Xmas”. La replica del sindaco Olivero

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sorpreso da come anche un augurio natalizio possa essere fastidiosamente strumentalizzato, credo doveroso illustrare ciò che è avvenuto nella giornata di ieri. Nel pomeriggio sono stato contattato da due autorevoli esponenti della sinistra biellese che mi hanno segnalato, con garbo e tono conciliante, quale inconveniente a loro avviso vi fosse nelle decorazioni natalizie collocate in Piazza Lamarmora.

Pur non ritenendo condivisibile la chiave di lettura data, non ho esitato un solo istante ad assicurare ad entrambi che avrei provveduto a far collocare altrove l’impianto luminoso. Ho pensato, non lo nego, che voler vedere in un messaggio augurale un riferimento alla Flottiglia della Regia Marina fosse un’interpretazione tendenziosa e un po’ capziosa, ma ciò nonostante ho dato senza indugio disposizione di coprire la scritta luminosa, in attesa che la ditta incaricata venisse a disinstallarla, con il solo desiderio di risparmiare ai Biellesi inutili e sterili polemiche nel periodo Natalizio.

Analoga sensibilità non vi è evidentemente stata da parte di altri esponenti meno autorevoli della sinistra biellese che non hanno saputo sottrarsi al desiderio di impartire lezioni al prossimo, animati, come avviene in alcuni salotti, da vanità e presunzione.

Già nella stessa serata di ieri sul profilo social di un Consigliere Comunale di minoranza si stigmatizzava l’accaduto lanciando strali sull’Amministrazione cittadina, rea di aver illuminato la scritta “MERRY XMAS” in Piazza Lamarmora, con evidente e inequivocabile riferimento – a suo modesto avviso – al reparto della Decima Mas! Ovvie e prive di ogni originalità le conseguenti illazioni ed i definitivi giudizi. Ciò premesso io credo che non si tratti esclusivamente di un problema di stile ma sia una questione di sostanza. Non è più tollerabile dover assistere ad esercizi di arroganza, protervia e superbia da parte di chi non perde occasione di accusare gli altri dei propri difetti! E allora la scritta “MERRY XMAS” rimarrà lì dove è stata messa! Verrà scoperta e illuminata!

Nessun inciampo dell’Amministrazione cittadina! Semmai un inciampo di quelle menti che per la loro incapacità di affrancarsi e guardare al futuro vorrebbero avvelenare anche il clima Natalizio! Non ci riusciranno! Comunque io avrei preferito un italianissimo “Buon Natale” ma in assenza va bene anche così, l’importante è che il nostro augurio arrivi a tutti!".