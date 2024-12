Disagio per gli automobilisti che in questi minuti sono in transito fra Vigliano Biellese e Chiavazza. Un pullman si è fermato a causa di un’avaria, causando rallentamenti al traffico, in direzione Biella. Sul posto la Polizia che si occupa della viabilità.

Si consiglia agli automobilisti di percorrere strade alternative: al momento si registrano lunghe code e rallentamenti.