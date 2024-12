Il ruolo del geometra: una giornata di formazione per gli studenti dell’I.I.S Gae Aulenti a Vercelli.

Il Collegio dei Geometri e dei giovani laureati della provincia di Vercelli ha incontrato gli studenti del biennio Costruzioni Ambiente e Territorio dell’I.I.S Gae Aulenti di Biella, accompagnati dai docenti Aldo Rocchetti, Evelina Valdivieso, Paola Longobardi e Roberta Antonelli. L’iniziativa si è tenuta presso il Chiostro di Santa Chiara a Vercelli e ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Protezione Civile e della Croce Rossa, che hanno illustrato mezzi e tecniche utilizzati nelle operazioni di soccorso, sottolineando come il geometra giochi un ruolo chiave in questi contesti nell'ambito della sicurezza, della protezione civile e del supporto alle emergenze.

Dario Colangelo, coordinatore provinciale della protezione civile di Vercelli, ha spiegato ai futuri geometri come questa professione sia strettamente legata alla Protezione Civile grazie alle competenze in rilievi topografici, valutazioni strutturali e gestione del territorio. In situazioni di emergenza, come terremoti o alluvioni, i geometri sono chiamati a effettuare verifiche di stabilità sugli edifici, progettare interventi temporanei e collaborare con le autorità per garantire la sicurezza pubblica. Durante l’evento, i professionisti presenti hanno spiegato agli studenti come la loro formazione tecnica e la conoscenza delle normative siano indispensabili per operare efficacemente in condizioni critiche.

Un altro tema centrale della giornata è stato l’utilizzo dei ponteggi nei cantieri, uno degli strumenti più comuni e al contempo più delicati in termini di sicurezza. I geometri, in qualità di coordinatori della sicurezza, sono responsabili della progettazione e verifica dei ponteggi, garantendo che siano montati correttamente e rispettino gli standard previsti dalla normativa vigente. Gli esperti hanno illustrato agli studenti le caratteristiche principali di un ponteggio sicuro, tra cui stabilità, corretta installazione e manutenzione periodica. Hanno inoltre spiegato che un ponteggio ben progettato non solo assicura l’incolumità dei lavoratori, ma aumenta anche l’efficienza complessiva del cantiere. Un focus particolare è stato dedicato alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, con riferimento al Decreto Legislativo 81/2008. Questo testo unico rappresenta il pilastro della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, definendo obblighi e responsabilità per datori di lavoro, progettisti e coordinatori della sicurezza. I geometri, in quanto professionisti tecnici, svolgono un ruolo cruciale nella corretta applicazione di questa normativa, specialmente nei cantieri. Sono chiamati a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e a verificare che ogni fase del lavoro sia conforme alle disposizioni previste, prevenendo incidenti e tutelando la salute dei lavoratori.

La formazione è proseguita con un percorso di approfondimento sugli attrezzi e gli strumenti utilizzati dai geometri nei vari stand allestiti all’interno del chiostro. Gli studenti hanno rivolto domande agli esperti e ricevuto diversi gadget.

I ragazzi hanno anche avuto l’opportunità di visitare le sale del museo archeologico Città di Vercelli “Luigi Bruzza”, padre barnabita e illustre studioso che si dedicò alla storia e all’archeologia vercellese, e si sono immersi nelle tracce di civiltà antiche, come quella dei Libui, popolazione di origine celtica che ha subito poi il processo di romanizzazione; ogni reperto, che racconta una storia, ha acceso la curiosità e stimolato le emozioni dei ragazzi.

La giornata si è ulteriormente arricchita con la visita alla maestosa Basilica di Sant’Andrea. Guidati dal professore Aldo Rocchetti, gli studenti hanno avuto l’opportunità di scoprire uno dei gioielli architettonici più significativi della città. Il docente ha illustrato la storia e le peculiarità artistiche della basilica, mettendo in luce come questo monumento rappresenti un simbolo del patrimonio architettonico locale e nazionale. Gli studenti hanno potuto ammirare le decorazioni, le strutture gotiche e i dettagli che rendono questa basilica un luogo unico, riflettendo sull’importanza della conservazione del patrimonio culturale.

Gli studenti, al termine della giornata, hanno espresso il loro entusiasmo per le esperienze vissute. Dalla scoperta del ruolo del geometra nella sicurezza e nella protezione civile, all’immersione nella storia attraverso la mostra archeologica e la visita alla Basilica di Sant’Andrea, ogni momento è stato fonte di arricchimento culturale e personale.

Eventi come questo rappresentano un'opportunità unica per coniugare teoria e pratica, stimolando nei giovani la curiosità, la consapevolezza e la voglia di imparare. La giornata si è conclusa con la speranza che le conoscenze acquisite possano ispirare i nostri ragazzi a diventare cittadini e professionisti più consapevoli e responsabili.

Prof.ssa Evelina Valdivieso (I.I.S Gae Aulenti)