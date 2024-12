Mongrando, al via i lavori di taglio della vegetazione nel torrente Ingagna

Sono iniziati oggi, mercoledì 4 dicembre, a Mongrando, i lavori di taglio delle piante pericolose nell’alveo del torrente Ingagna a seguito delle verifiche preliminari eseguite nelle scorse settimane.

“I lavori sono stati finanziati in parte con fondi regionali ed in parte con fondi propri per un totale di circa 34mila euro – spiega il sindaco Michele Teagno - Il punto fermo del nostro programma elettorale era la manutenzione e la riqualificazione del nostro territorio, manutenzione a cui stiamo dedicando molte risorse, economiche, ma non solo. Continuiamo a portare avanti il nostro credo, a piccoli passi, ma ognuno di un'importanza fondamentale".

I lavori dureranno per qualche settimana e termineranno probabilmente nel 2025.