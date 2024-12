TT Biella protagonista tra seconda, terza e quarta categoria: i risultati del weekend.

Per gli atleti del TT Biella, ancora un fine settimana dedicato ai Tornei: a livello nazionale, a Terni, se ne è giocato uno di seconda e uno di terza categoria, mentre, in Piemonte, è stato il capoluogo ad ospitare una gara riservata ai sesta, quinta e quarta categoria.

Nella cittadina umbra al via si è presentato Matteo Passaro che, contro avversari meglio classificati, è uscito sconfitto nelle tre partite disputate, contro l’umbro Braccioni (12/-9/9/-1/5), il salentino Cascella (-8/9/11/5) ed il lucchese Meloni (4/7/11).

A Torino i portacolori del TT Biella erano quattro.

Nella gara di quinta categoria Federico Arno non supera il primo ostacolo battuto da Bocchio e, in rimonta, da Baiocchi (-10/-6/6/7/8); nessun problema né per Stefano Torrero, vincente in tre set sia su Fiorito sia su Deiana, né per Giacomo Cendese, che supera Garbellotto e, solamente agli spareggi della bella, Marino (-6/-8/8/9/13). Il tabellone a eliminazione diretta, purtroppo, pone subito contro i due atleti: a spuntarla è Giacomo Cenedese, che si impone in quattro set al compagno di squadra; sullo slancio, inoltre, ottiene un altro ottimo risultato estromettendo dal torneo la prima testa di serie, Gecchele. Purtroppo nella partita successiva l’atleta biellese, forse appagato dalla recente vittoria, non affronta il match con la necessaria concentrazione e soccombe così in tre soli parziali contro il giovanissimo Bartoli, avversario alla sua portata.

Nella gara di quarta categoria, oltre a Mattia Noureldin, hanno gareggiato anche i qualificati dal “quinta” Stefano Torrero e Giacomo Cenedese; per quest’ultimo c’è ben poco da fare, superato in tre set da Tregambi e Spera; molto bene si comporta invece Stefano Torrero, che supera il giorno iniziale con la brillante vittoria, in rimonta, su Emanuel Simon (-9/-9/9/9/3) e, pur battuto, lottando come pochi, contro Bergantin (7/-9/4/-6/2); alla seconda fase accede anche Mattia Noureldin, vincente contro Albisino e sconfitto dalla testa di serie numero uno, l’astigiano Rossi.

Nel tabellone a eliminazione diretta, poi, entrambi sono subito fuori: Mattia Noureldin per mano di Fanizza e Stefano Torrero estromesso da Maspes.

Nel prossimo fine settimana, a Terni, si giocherà il primo torneo nazionale giovanile. Della partita ci saranno anche otto atleti del TT Biella. Lodovica Motta e Federica Prola sono iscritte nelle gare under 17 ed under 19, Matteo Passaro nell’under 21, Mattia Noureldin nelle gare under 15 ed under 17; infine, parteciperanno anche gli atleti più piccoli, nell’under 11: Daniele Milanesi, Giacomo Riva, Lorenzo La Porta e Shi Yi Chen. Con ogni probabilità, sarà possibile seguire gli incontri degli atleti sul canale “youtube” della federazione (https://www.youtube.com/@Fitetofficial).