Taekwondo, esordio ai campionati italiani per Bertolini e Motto

Liam Bertoloni, di Albano Vercellese, e Gabriele Motto di Roasio (entrambi classe 2006), atleti della ASD New Generation Taekwondo, hanno gareggiato lo scorso 1° dicembre a Giuliano in Campania ai Campionati Italiani Senior Cinture Nere, l’evento più importante a livello nazionale nel panorama del Taekwondo italiano.

Il primo esordio dei due atleti in un appuntamento così rilevante, in ballo il titolo di campione italiano. “Era il momento giusto per provarci - commenta il tecnico Giorgio Moi - La preparazione a un campionato italiano richiede mesi di lavoro e i nostri ragazzi stanno dimostrando crescita, sia tecnica che tattica. Era il momento giusto per esordire anche nella gara più importante, confrontarsi con gli atleti più forti sul panorama nazionale, per capire a quale livello siamo raggiunti e poterci focalizzare sempre più sugli aspetti da migliorare”.

I due atleti non hanno raggiunto il podio, fermandosi nelle fasi eliminatorie. “Siamo partiti – spiegano - con l’obiettivo di fare esperienza e senza concentrarci necessariamente sul risultato, siamo molto soddisfatti di questa importante prova di Liam e Gabriele”. La New Generation sarà impegnata a dicembre in due ulteriori competizioni: a Genova l’8 dicembre con la Columbus Cup per il settore forme e a Savona nel week end del 14/15 dicembre con la Junior Cup per il settore combattimento.