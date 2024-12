Team Volley sul settore giovanile: gli esiti del vivaio Biancoblu FOTO

Weekend denso di partite per tutto il settore giovanile del TeamVolley. Il saldo è positivo, dalla Prima Divisione all’Under13. Altro derby vinto per il Botalla, sempre a punteggio pieno.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST - 8a giornata

Palestra I.C. di Gaglianico (BI)

Heka Volley Gaglianico – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(18-25/21-25/19-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano, Boggiani, Cavaliere 2, Scoleri 16, Sola 22, Cena 5, Gariazzo 1, Damo 2, Nazzi, Fontana 4, Paniccia, Piletta 4, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Il palleggio Alessia MASSERANO: «Abbiamo giocato decisamente sottotono, almeno rispetto alle aspettative nostre, di staff e giocatrici. Già durante la settimana di allenamenti, era mancato qualcosa nella fase attentiva e di concentrazione in palestra: tutto dettagli che si sono palesati in campo venerdì sera. Non siamo state in grado di dettare il nostro gioco, ma abbiamo seguito il ritmo lento delle avversarie. I parziali dei singoli set non sono stati eloquenti come al solito. Sfruttando il weekend di pausa, potremo lavorare a mille sulla gestione mentale delle azioni più prolungate. Dobbiamo avere la consapevolezza che le regole in campo le dobbiamo dettare noi, così come la velocità. Possiamo dare e fare molto di più».

UNDER18 Eccellenza

UNDER18 Eccellenza - 6a giornata

Palasport “Geirino” di Ovada (AL)

L’Antica Farinata Pallavolo Ovada – GENERALI TEAMVOLLEY 3-0

(25-18/25-11/25-15)

La centrale Caterina PILETTA: «Siamo partite bene, giocando come sappiamo e lavorando bene su ogni fondamentale. Nei due set successivi tuttavia è sicuramente mancata la componente mentale: non siamo riuscite a reagire e a trovare il giusto equilibrio. Lavoreremo molto in settimana per arrivare al meglio alla prossima partita del girone di Eccellenza».

UNDER16

UNDER16 Girone E - 8a giornata

Palasport di Bellinzago N.se (NO)

Asd Volley Bellinzago – DE MORI TEAMVOLLEY 1-3

(25-21/22-25/12-25/21-25)

Capitan Emma LANARI: «Era la partita più importante del girone, perché ci giocavamo il primo posto contro Bellinzago. Nel primo set alcuni fondamentali non hanno funzionato bene e non siamo riuscite a portare a casa il parziale, mentre nel secondo i cambi hanno dato un grande aiuto. Nel terzo set c’è stato un infortunio imprevisto, ma siamo riuscite comunque a tenere alta la concentrazione, vincendo con buoni parziali. Anche nel quarto set, seppur con qualche difficoltà, siamo riuscite ad avere la meglio sull’avversario. Siamo contente del risultato ottenuto, in settimana continueremo ad allenarci duramente per affrontare le prossime partite».

UNDER14

UNDER14 Girone D - 8a giornata

Palasport di Bellinzago N.se (NO)

Asd Volley Bellinzago – ANGELICO TEAMVOLLEY 0 -3

(12-25/22-25/13-25)

Coach Marco ALLORTO: «Prima giornata di ritorno, che ci vedeva schierati sul campo del forte Bellinzago. Ho chiesto alle ragazze di affrontare la partita a viso aperto, spingendo sul fondamentale della battuta. Posso dire “brave”, perché hanno risposto positivamente alle richieste fatte durante il match. Portiamo a casa tre punti importantissimi, in attesa di affrontare le sfide fondamentali per conquistare la parte alta della classifica».

UNDER13

UNDER13 Girone C - 8a giornata

PalaSarselli di Biella

Virtus Biella – CONAD TEAMVOLLEY 3-0

(25-19/25-10/25-21)

Coach Alessia DIEGO: «Non c’è molto da dire. Da parte nostra, una prestazione sottotono. Non siamo mai entrate davvero in partita. Senza dubbio, questa settimana ci sarà da lavorare sodo in palestra. L’obiettivo è quello di rimetterci sui giusti binari, in vista delle prossime gare di campionato».