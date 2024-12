Disabilità, la regione finanza 50 borse di studio per esperti nel sostegno del diritto al lavoro

Sono aperte fino al 13 dicembre le iscrizioni per il corso universitario di aggiornamento professionale (CUAP) dedicato al sostegno del diritto al lavoro delle persone con disabilità. Si tratta di una opportunità significativa destinata ad operatori che lavorano nei servizi pubblici della regione Piemonte dedicati all’inserimento lavorativo di persone che incontrano barriere cognitive, comunicative e relazionali e ad operatori delle Agenzie Formative e dei Servizi al Lavoro (SAL) accreditati della regione Piemonte.

Istituito da regione Piemonte e Università degli Studi di Torino, e finanziato dalla regione Piemonte con 120mila euro del Fondo regionale Lavoro e Disabilità per le annualità 2024 e 2025, il corso rappresenta un passo fondamentale nell'ambito dell'inclusione sociale e nell’offrire le stesse opportunità a tutti i cittadini.

"L’azione politica è il motore per garantire a tutti pari opportunità. Perché il rispetto e la dignità del lavoro sono valori inalienabili per la nostra nazione. Dunque, ritengo che il corso, dopo il brillante risultato della prima edizione, rappresenti nuovamente un passo importante per far sì che le persone con disabilità possano inserirsi nel mercato del lavoro portando un valore aggiunto. Sostengo, senza indugi, politiche che promuovano l'inclusione lavorativa, abbattendo le barriere che ancora esistono e creando ambienti di lavoro che valorizzino il talento di tutti, nessuno escluso. Ed è nostro dovere garantire che le persone con disabilità possano essere protagoniste della loro vita lavorativa” dichiara il Vicepresidente e Assessore regionale all’Istruzione e Merito e Diritto allo Studio Universitario, Elena Chiorino.

Si prosegue, dunque, con il percorso d’avanguardia nella promozione dei diritti delle persone con disabilità iniziato lo scorso anno, in attuazione dell’articolo 27 della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità (CRPD).

La regione Piemonte ha preso un impegno concreto nell'attuazione della stessa CRPD, un importante strumento condiviso a livello internazionale che stabilisce valori e obiettivi per aumentare il grado di inclusione sociale dei cittadini con disabilità con la delibera regionale 7319 del 2023 e con la firma del protocollo biennale d’intesa con Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino.

L’edizione 2023-24 del corso ha formato 50 operatori provenienti da enti pubblici e privati, specializzati nel sostegno del diritto al lavoro attraverso la rimozione delle barriere cognitive, comunicative e relazionali che limitano la partecipazione alla vita sociale e lavorativa delle persone con disabilità.

Le numerose richieste di partecipazione, e la piena soddisfazione espressa dai corsisti dello scorso anno, hanno confermato l’utilità dell’avvio di una seconda edizione del corso.

Il corso inizierà il 24 gennaio 2025 presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino e si focalizzerà sulla formazione di esperti nell’approccio place and train, che prevede il collocamento diretto delle persone con disabilità, coadiuvata sul campo da un supporto specifico e personalizzato all’azienda. Il programma di studi concede 18 crediti formativi, ha una durata di 6 mesi e offrirà 50 posti con borse di studio erogate dalla Regione Piemonte, che copriranno quasi interamente i costi. Con l'istituzione e la riconferma di questo CUAP, primo nel suo genere all’interno del panorama nazionale, il sistema di formazione del Piemonte dimostra un forte e continuativo impegno nel promuovere nuove opportunità per le persone con disabilità e nell'assicurare che possano godere appieno dei loro diritti.