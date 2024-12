Concerto di Natale a Candelo con Libera la Voce

L'Associazione Libera la Voce invita al tradizionale Concerto di Natale, patrocinato dal Comune che si terrà domenica 8 dicembre alle 15, nella suggestiva Chiesa di Santa Maria Maggiore, a Candelo. Un evento dedicato alla musica e al raccoglimento, per celebrare insieme il periodo più magico dell'anno. Le melodie eseguite vi condurranno in un viaggio tra emozioni e spiritualità, risvegliando il vero spirito del Natale.

Il vicesindaco Selena Minuzzo commenta: "Un incontro di voci, musica ed emozioni, immersi nella magia del Natale. L'Associazione Libera la Voce ci guiderà in un viaggio musicale capace di parlare direttamente al cuore. Sarà un pomeriggio speciale, un'occasione per riscoprire il vero spirito natalizio attraverso armonie che scaldano l’anima e un’atmosfera che invita alla riflessione e alla gioia condivisa. Un momento da vivere insieme, prezioso per riscoprire quanto la musica sappia suscitare emozioni profonde, accompagnandoci a riflettere sul senso della condivisione e della serenità natalizia”. L'ingresso libero.