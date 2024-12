Biella, scontro auto-moto in via Bertodano (foto di repertorio)

É da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 12 di oggi, 4 dicembre, in via Bertodano, a Biella. A rimanere coinvolte un'auto e un moto. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.