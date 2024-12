Strona, la scuola dell'infanzia si presenta

La scuola dell'infanzia di Strona propone un Open day per giovedì 12 dicembre dalle 16.30 alle 18. Tanti i progetti che vengono proposti.

Nel corso dell'anno molte le tematiche vengono affrontate: Progetto igiene orale: obiettivo è sensibilizzare i bambini alla salute orale spiegando l'importanza di una corretta igiene anche a casa atta a prevenire patologie del cavo orale come carie e gengiviti. Matematica in gioco: grazie alla collaborazione di Biella Cresce il progetto ha l'obiettivo di stimolare e potenziare l'apprendimento della matematica proponendo ai bambini attività ludico motorie poichè l'apprendimento attraverso l'esperienza è sempre un ottimo metodo per imparare. Educazione civica: i bambini imparano a conoscersi e vivere insieme a comprendere la necessità di stabilire e mantenere regole condivise e sostenute dagli adulti, a integrare il progetto verranno svolti incontri con carabinieri, vigili del fuoco e Croce Rossa.Progetto biblioteca: le insegnanti allestiranno uno spazio interno alla sezione adibita a biblioteca dove i bambini sceglieranno un libro da portare a casa, è stata contattata anche la biblioteca dei ragazzi di Biella che accoglierà per tre incontri durante l'anno.

Progetto psicomotricità: si prefigge la maturazione e l'espressione della potenzialità del bambino a livello motorio. Progetto Cascina Oremo: la scuola ha aderito ai progetti sull'inclusione di Cascina Oremo per incrementare le inclusioni dei bambini con disabilità, l'esperienza di contatto diretto con la disabilità permette una riduzione dei pregiudizi. Progetto gioco danza: si svolgeranno dieci incontri all'interno della scuola di danza Mob di Vigliano nel periodo aprile-maggio. Progetto inglese: con la consulenza di una insegnante della British school di Biella i bambini si avvicineranno alla lingua inglese.