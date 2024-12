Passaggi a livello, diretti per Milano e Torino, orari: tante proposte ma il futuro dei trasporti è un rebus

Biella avrà l'attenzione della Regione in futuro per potenziare i treni perché come ha detto l'assessore regionale Marco Gabusi "il territorio è in debito". Ma al momento sul tavolo ci sono soltanto promesse.

Le corse del fine settimana non saranno potenziate come richiesto dai pendolari e dall'Unione Industriale Biellese. Sulla elettrificazione della Biella-Novara il progetto sarà pronto la prossima primavera ma per inaugurare la linea elettrificata bisognerà aspettare la prossima amministrazione regionale. I pendolari e la Provincia hanno chiesto di poter iniziare ad aprire un tavolo sul modello di orario da proporre una volta che la linea sarà attivata.

Ma bisogna fare i conti con una linea Torino-Milano già abbastanza congestionata. Una delle idee (su cui aveva già iniziato a lavorare l'onorevole Roberto Pella) è di andare a proporre un diretto da Biella verso Milano porta Garibaldi. Una soluzione forse poi fattibile per poi collegarsi con la metro velocemente al centro città.Mentre il diretto Biella-Torino rimarrà fermo a quattro coppie ancora per il prossimo anno. Si spera di poter inserire qualche corsa in futuro "ma senza svantaggiare altre linee".

Questione passaggi a livello. Provincia e pendolari chiedono a gran voce un progetto di chiusura anche degli attraversamenti nelle province di Vercelli e Novara e la Regione si è impegnata a portare avanti la questione. Finora soltanto Biella ha avviato la chiusura dei primi passaggi a livello.Insomma alla fine dell'incontro poche certezze su quando e come verrà potenziato il servizio ferroviario biellese. E intanto i pendolari lanciano una nuova raccolta firme per chiudere di potenziare i servizi dopo anni di attese. È disponibile su change org.