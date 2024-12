Passione e Triathlon, Valdigne celebra una una grande stagione 2024 con 36 ori conquistati e una medaglia olimpica FOTO

Come da tradizione, il Valdigne Triathon ha reso omaggio ai propri atleti nella consueta cena di fine anno, andata in scena venerdì scorso, 29 novembre, a Sandigliano. Un momento scandito da profonde emozione come la passione, l'amicizia e l'amore per lo sport che hanno fatto da collante.

In tale occasione, la realtà sportiva aostana, guidata dal presidente Gabriele Sprocati e che vanta oltre 100 atleti distribuiti in tutta Italia (compresa Biella), ha dato un'importante annuncio: la sede sociale della società si trasferisce da Morgex e si stabilisce a Valdengo, in via Genova 11, presso la sede dello sponsor tecnico Pella Sports Wear.

Una scelta dai significati plurimi, quali il rafforzamento della presenza nel comprensorio biellese, ove risiede la maggioranza dei soci del Valdigne, nonché un terzo degli sportivi e il potenziale incremento del team giovanile (allenato dall'olimpionica Beatrice Lanza) che vede nel Centro Sportivo Pralino di Sandigliano un suo punto di crescita focale e essenziale. Inoltre, il Valdigne Triathlon ha conseguito dalla scorsa stagione la prestigiosa attestazione di “Scuola di Triathlon” a massimo livello di merito e proprio in quest’ottica di sviluppo diventa sempre maggiore la spinta per una crescita nel territorio biellese. Per la Stagione 2025 il team continuerà a essere attivo in ogni Categoria d’età e in tutte le specialità del Triathlon confermando l’impegno nel settore giovanile di base e in quello Senior e Master, che tante soddisfazioni hanno portato in questi anni. Ci sarà anche l’ingresso nel team di un nutrito gruppo di Atleti Youth, Junior e Under 23, a rafforzare l’attività agonistica.

È dal 2021 che Valdigne Triathlon, fra i più di 500 team della Federazione Italiana Triathlon, si colloca stabilmente fra le prime 5 società nella classifica del Campionato Italiano a Squadre. Nella stagione agonistica 2024 sono stati conseguiti anche altri risultati di vertice assoluto: Circuito Nazionale Triathlon = 3°; Circuito Nazionale Duathlon = 3°; Circuito Nazionale Cross Country = 3°; Circuito Nazionale Winter Triathlon = 5°; Trofeo Age Group di Società = 2°; Trofeo Sviluppo Giovanissimi = 6°; Circuito Interregionale Nord Ovest = 2°.

Gli Atleti convocati nelle rappresentative nazionali hanno conseguito risultati di rilevanza mondiale: 1° Michele Bonacina per il campionato mondiale cross triathlon / campionato mondiale cross duathlon; 2° Francesca Tarantello e Silvia Visaggi per paralimpiadi (ptvi) / campionato mondiale paralimpico (ptvi); 1° JU Riccardo Giuliano, 1° U23 Guglielmo Giuliano, 2° JU Ludovica Sabbia per il campionato mondiale winter duathlon / campionato mondiale winter triathlon. Gli atleti Senior e Master hanno conquistato 36 ori, 6 argenti e 6 bronzi, fra assoluti e di categoria, vinti nei Campionati Italiani di pressoché tutte le Specialità.