Natale a Salussola tra mercatini, trenino e sfilate per il paese FOTO

Fine settimana all'insegna del Natale anche a Salussola, dove domenica 1 dicembre è stato allestito il mercatino di Santa Lucia.

"Sono molto contenta - commenta il sindaco Manuela Chioda - perchè c'è stata un' ottima affluenza, molti hobbisti e hanno partecipato anche le nostre scuole".

Nel pomeriggio i presenti hanno potuto assistere allo spettacolo con le bolle guanti dell'elfo di Babbo Natale e poi...tutti in giro con il trenino offerto a tutti!

In chiusura è stata molto suggestiva in frazione San Secondo la sfilata dei bambini per le vie con in mano le lanterne, per vedere i presepi all'esterno delle case-

"Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e alla Pro loco con i volontari er aver reso speciale questa giornata", conclude il primo cittadino.