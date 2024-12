Torino e il Piemonte, terra di multinazionali: sono 1.300 le aziende straniere. E hanno grandi progetti

Piemonte terra di multinazionali: lo dice l'ultimo report di Confindustria che registra ben 1.300 aziende estere sul nostro territorio, pari al 10% del totale nazionale. In tutto sono 4.381 le unità locali e ben 150mila gli occupati: valori che posizionano il Piemonte al terzo posto in Italia per imprese a controllo estero.

Progetti per il futuro

E non si tratta di una presenza passeggera: secondo un'indagine di Unioncamere Piemonte e Camera di Commercio di Torino, infatti, l’83% delle multinazionali estere presenti in Piemonte vogliano confermare la presenza per il triennio in corso (2024-2026). Il 12% vuole ampliare o diversificare mentre soltanto il 3% intende alleggerire o riconfigurare la presenza sul territorio piemontese. Il 2% ha intenzione di chiudere l’attività.



“Per competere a livello globale, l’Italia deve presentarsi come un Paese unico, capace di esaltare le sue eccellenze regionali all’interno di una strategia unitaria e condivisa - commenta Barbara Cimmino, vicepresidente all’export e all’attrazione degli investimenti esteri di Confindustria - I territori rappresentano una risorsa essenziale, ma è altrettanto cruciale integrarli in una visione nazionale ed europea. Questo approccio è indispensabile per rafforzare la nostra identità come membro autorevole dell’Unione Europea e destinazione privilegiata per gli investimenti esteri, che già contribuiscono al 21% del fatturato nazionale e al 35,1% delle esportazioni. Solo un coordinamento efficace tra livelli istituzionali e politiche industriali può valorizzare appieno le potenzialità del Paese, permettendo di affrontare le transizioni digitali e verdi e di attrarre capitali e competenze globali, fondamentali per il nostro futuro economico”.

“Dobbiamo valutare le esperienze di successo e le opportunità di miglioramento, per farle confluire nei progetti futuri. Allo stesso tempo occorre interrogarsi – spiega Pierpaolo Antonioli, da settembre presidente della Commissione Multinazionali di Confindustria Piemonte - sui contenuti dei futuri Protocolli d’intesa lavorando con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome per arrivare alla firma di un documento condiviso che dia le linee generali per tutti i territori. Questo programma a livello locale si deve declinare in progetti operativi con scadenze definite e piani ambiziosi ma raggiungibili”.

Spinta e traino Avere multinazionali sul territorio, peraltro, rappresenta anche uno stimolo e allo stesso tempo un traino per l'intero sistema. "Il Piemonte, da sempre terra di industrie e di imprenditori, ha saputo attrarre negli anni numerose realtà multinazionali, che hanno scelto di investire nel nostro territorio, portando con sé know-how, tecnologie avanzate e nuove opportunità di sviluppo. Queste aziende rappresentano un motore fondamentale per la nostra economia, generando occupazione di qualità, favorendo l'innovazione e contribuendo a rafforzare la nostra competitività a livello internazionale", sottolinea Dario Gallina, presidente Camera di Commercio di Torino e Vice Presidente Unioncamere Piemonte. Fatturato in salita, ma anche occupazione