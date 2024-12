Lessona, ecco chi interpreterà la Sacra Famiglia nel presepe vivente di Crosa

Continuano i preparativi per l’edizione quarantasette del presepio vivente di Crosa. Un tassello importante è la famiglia che dovrà ricoprire il ruolo Sacro nella notte di Natale e dell’Epifania.

Quest’anno sarà rappresentata da Massimiliano Monti e dalla moglie Sara Bona che, con la loro piccola, prenderanno posto sulla capanna alle spalle dell’altare nella chiesa parrocchiale di Crosa. L’altra loro bimba sarà accanto alla sorellina vestita da angioletto. Con entusiasmo hanno accettato di essere presenti a questa edizione che per loro rappresenta un ritorno: già nell’edizione del 2019 interpretarono questo ruolo con la primogenita.

Nel frattempo gli organizzatori verificano le condizioni dei costumi da utilizzare e da consegnare ai partecipanti al corteo del 24 dicembre. La manifestazione è aperta a tutti, sia a quanti desiderano trascorrere il Natale in allegria a Crosa seguendo il corteo a piedi nelle varie tappe, sia per quelli che desiderano essere parte attiva vestendosi da pastori per accompagnare Maria e Giuseppe nel loro peregrinare. Pertanto i desiderosi di optare per questa seconda opzione possono presentarsi, come ogni anno, presso la casa parrocchiale dei Ss. Cosma e Damiano di Crosa (Lessona) venerdì 13 dicembre dalle 20.30 per provare e ritirare i costumi.

La bellezza di questa manifestazione sarà tutta da scoprire nel coinvolgimento che il paese sa donare a tutti i partecipanti. La rappresentazione si conclude a mezzanotte in chiesa con la celebrazione della Santa Messa di Natale.