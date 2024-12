Buon lavoro a Tommaso Foti, Pichetto: “2025 cruciale per PNRR e politiche di coesione.

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro al collega Tommaso Foti, nuovo ministro degli Affari Europei. Il 2025 sarà un anno cruciale per l'attuazione del PNRR, come in generale per le Politiche di Coesione nel nuovo corso delle istituzioni continentali. Foti è certamente la persona giusta per portare avanti l'ottimo lavoro di Raffaele Fitto, in una stretta e fattiva collaborazione con il nostro Ministero". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.