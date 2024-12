Addio a Giuseppina Longo, storica barista: una vita dedicata alla comunità di Pralungo

Si è spenta nel sonno, a 89 anni, Giuseppina Longo, serenamente come è vissuta, nella sua casa, circondata dall’amore della sua bella famiglia. La donna è stata la storica titolare del bar Marinella in frazione Zerbola di Pralungo, dove per lunghi anni ha servito generazioni di avventori, coadiuvata dal marito Domenico, scomparso da tempo.

Solo quattro anni fa aveva festeggiato 50 anni di attività passando gradatamente il testimone alla nipote Giulia. Una vita di sacrifici la sua, dalla mattina presto a servire le colazioni fino alle ore tarde, sempre sorridente e cordiale dietro al bancone ma anche nel poco tempo libero. Persona generosa e simpatica, Longo, assieme al suo bar, era un punto di riferimento importante per il quartiere, un ritrovo molto frequentato da grandi e piccini che ora la piangono ricordando la calda accoglienza che sapeva riservare a chiunque varcasse la soglia del suo locale.

Lascia due figlie, Maria e Milva, e numerosi nipoti e bisnipoti che sapranno certamente far tesoro di tutti i bei ricordi lasciati da questa donna eccezionale.Il Santo Rosario sarà stasera, alle 18, mentre i funerali saranno domani, lunedì 2 dicembre, alle 15 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Della Pace.