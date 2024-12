Biella, Stadio del Rugby – domenica 30 novembre 2024

Campionato di Serie A Gruppo 1, VI Giornata

Biella Rugby v Verona Rugby 28-14 (14-7)

Marcatori: p.t. 2’ m. Zorzetto tr Venter (0-7), 23’ m. Gilligan tr. Price (7-7), 34’ m. Gilligan tr. Price (14-7). s.t. 49’ m. J.B. Ledesma tr. Price (21-7), 67’ m. Scatigna tr. Price (28-7), 79’ m. Fagioli tr. Fagioli (28-14)

Biella Rugby: Ghelli (68’ Ventresca); Morel, Gilligan (54’ Travaglini), Grosso (cap.), Nastaro; Price, Loro; J.B. Ledesma, Perez Caffe, Mondin (52’ M. Righi); F. Righi (49’ Vezzoli), De Biaggio (68’ Panaro); Lipera (68’ Vecchia), Scatigna (65’ Casiraghi), J.M. Ledesma (56’ De Lise).

All. Alberto Benettin

Verona Rugby: Venter (54’ Baccini); Dowd, Belloni, Viel, Gentili (59’ Faglioli); Antl, Ferreira; Tonetta (56’ Libralon), Munro; Rossi; Parolo (52’ Redondi), Liut (56’ Grassi); Zocchi-Dommann (41’ Galanti), Zorzetto (cap.) (47’ Zurlo), Fioravanzo (56’ Melita Omogiade).

All. Niccolò Badocchi

Arb.: Matteo Locatelli (Bergamo)

AA1 Antonio Luzza (Torino), AA2 Alessandro Di Fruscia (Milano)

Cartellini: 23’ giallo a Ferreira (Verona Rugby); 77’ giallo a Panaro (Biella Rugby); 79’ giallo a Perez Caffe (Biella Rugby).

Calciatori: Price (Biella Rugby) 4/4; Venter (Verona Rugby) 1/1; Fagioli (Verona Rugby) 1/1

Note: giornata soleggiata, 9° circa, campo in buone condizioni. Spettatori circa 500.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Verona Rugby 0

Player of the Match: Salvo Lipera (Biella Rugby)

Con un soddisfacente 28-14, Biella Rugby archivia la prima sfida stagionale con Verona incassando il bonus offensivo e la soddisfazione dei numerosi biellesi che non si sono persi l’appuntamento e si sono presentanti numerosi a sostenere la squadra di casa.

Un inizio incerto con gli avversari che danno un’impronta decisa alla partita segnando la prima meta, trasformata, al secondo minuto e tengono impegnati i gialloverdi in difesa per il primo quarto. Gioco impostato per mettere in risalto la prestanza degli avanti e costellato da un infinito numero di rimesse laterali, non il solito gioco brillante e veloce cui siamo abituati ad assistere. L’impasse biellese finisce presto e la gara assume un tratto completamente diverso. Biella attacca, prima timidamente, poi con determinazione sempre maggiore fino al pareggio, al 23’ segnato da Gilligan e trasformato da Price. Biella si impone e sarà sempre Gilligan al 34’ a raddoppiare al termine di una risalita combattuta punto su punto. Price trasforma il parziale di 14-7.

Ancora tanto Biella nella ripresa. Al 49’ da touche vinta nei ventidue avversari e conseguente drive, a palla aperta, trova lo spazio Bautista Ledesma. Al 67’ è il turno di Scatigna che firma la meta del bonus al termine dell’ennesima maul. Negli ultimi minuti il caos: i gialloverdi sono costretti a difendere con due uomini in meno a causa di due cartellini gialli. Verona trova la meta allo scadere e trasforma, ma la distanza è tale da non influire sul risultato del match.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Come avevo già avuto modo di dire, Verona si è dimostrata un’ottima squadra. Ci ha messi in difficoltà soprattutto con gli avanti e con ottime individualità dietro, bravi noi a stare molto attenti in difesa. A sprazzi abbiamo giocato veramente bene e siamo riusciti a mettere in difficoltà i nostri avversari, non posso che dirmi contento della prestazione di oggi. In tanti hanno giocato un’ottima partita: Bautista Ledesma, Price, Gilligan, ma se devo fare un nome su tutti, direi Salvo Lipera, l’ho visto fare cose ‘da trequarti’ che stiamo allenando e farle molto bene. Complessivamente stiamo lavorando molto bene, siamo contenti dei ragazzi, ma io personalmente sono molto contento anche dello staff, sia di Carlo che con gli avanti sta facendo in grande lavoro, sia del preparatore atletico Fraser Murray che è riuscito a portare i ragazzi a performare per ottanta minuti”.