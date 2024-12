Alessandro Negri vince il Trofeo N5 Nazionale

Il giovane pilota biellese Alessandro Negri ha conquistato, vincendo ieri , sabato 30 novembre 2024, la propria categoria al Rally del Brunello, il titolo italiano assoluto del Trofeo N5 Nazionale.

Alessandro, che a Montalcino ha gareggiato in coppia con il navigatore Marco Zegna sull’ottima Hyundai I20 (gruppo RC2N, classe N5 Nazionale) preparata e assistita in gara dal Team Chiavenuto di Mongrando (Biella), ha infatti chiuso al primo posto fra le vetture N5, oltre che 10° di gruppo e 17° assoluto.

“Sono stati bravissimi” ha commentato a caldo il "Team Manager" di Biella Corse, Alby Negri. "La loro era una situazione un po’ particolare perché Alessandro, penalizzato da un paio di ritiri, quest'anno è arrivato terzo nel Trofeo N5 Asfalto ed era secondo nel Trofeo N5 Terra. Però, avendo preso punti sia nel primo che nel secondo, ha potuto sfruttare il fatto di essere secondo nella classifica assoluta del Trofeo Nazionale, che comprende sia le gare su terra che quelle su asfalto. Col senno di poi sarebbe bastato arrivare e invece ha di nuovo vinto e preso i punti che gli servivano per aggiudicarsi il Trofeo. Grandissimo!”.

Alessandro, che è “figlio d’arte” (il papà è il notissimo Davide Negri) in pratica è riuscito là dove Davide, vincitore nel 2023 del Trofeo N5 Terra, si era sfortunatamente fermato, aggiudicandosi, al suo primo anno, il Trofeo Nazionale!

“Per Biella Corse la soddisfazione è enorme” aggiunge Alby Negri; “questo era uno degli ultimi appuntamenti della stagione e chiudere così è … fantastico! Complimenti anche ai suoi navigatori, Hars Ratnayake e Marco Zegna, e ad Andrea Chiavenuto e tutto il suo staff! Hanno operato tutti al top!”

Subito è arrivato il messaggio di Alessandro, ancora in attesa di tagliare il traguardo. “Grazie di cuore Alby, per tutto questo anno magnifico! Sono fortunato ad avere persone di cuore così, accanto a me. Grazie davvero, è tutta nostra questa vittoria!”.

Il Trofeo in dettaglio

Qualche particolare in più sul Trofeo. Come prima cosa va detto che le N5 sono delle vetture 4 ruote motrici che simulano molto da vicino una R5: sono in pratica delle R5 depotenziate, con un costo di acquisto e di utilizzo più basso. “Sono auto più lente di circa 1,5 sec/km rispetto alle R5, ma ne simulano eccellentemente il comportamento e il piacere di guida” spiega, a questo proposito, il sito di N5 Italia. “Non a caso sono subito diventate vetture propedeutiche per i giovani quanto appaganti per i gentleman drivers”.

Per loro, quest’anno come nel 2023, sono stati organizzati del Trofei “ad hoc”, con un discreto montepremi e una buona partecipazione: il Trofeo N5 Asfalto e il Trofeo N5 Terra. Il Trofeo N5 Asfalto è stato articolato su quattro gare del TIR (Trofeo Italiano Rally) 2024; e il pilota che ha ottenuto il miglior risultato è stato incoronato Campione N5 Asfalto 2024.

Stessa cosa per il Trofeo N5 Terra , articolato su quattro gare del CIRT (Campionato Italiano Rally Terra) e il titolo di Campione Italiano Rally Terra consegnto al pilota con il miglior risultato (questo è il titolo vinto l’anno scorso da Davide Negri).