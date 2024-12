Storie di Natale dall’8 al 22 dicembre toccherà i paesi di Ronco Biellese, Valdilana, Biella, Gaglianico e Cavaglià

Storie di Natale, organizzata da Storie di Piazza APS, è una rassegna natalizia per i più piccini che dall’ 8 al 22 dicembre 2024, toccherà i paesi di Ronco Biellese, Valdilana, Biella, Gaglianico e Cavaglià. Un evento che vuole coinvolgere le famiglie in un'atmosfera ricca di emozioni, magia e tradizione. Il cuore della rassegna è lo spettacolo "Il presepe degli animali", una produzione originale di teatro di gura che porta in scena il classico presepe in una veste unica e suggestiva. Il lo conduttore dello spettacolo sarà un presepe di carta, realizzato grazie alla maestria di Laura Rossi e messo in scena da Oriana Minnicino e Manuela Tamietti, che daranno vita a gure delicate e simboliche, capaci di raccontare la magia del Natale con un linguaggio visivo in grado di emozionare ogni spettatore. A rendere ancora più speciale questo viaggio nel Natale sarà la musica dal vivo, interpretata da Simona Colonna, che accompagnerà lo spettacolo oltre che con melodie a tema con versi poetici e versi di … animali.

Si parte con una versione “leggera” per l’ultima giornata di apertura della Rete Museale Biellese al Museo della Terracotta di Ronco Biellese, al mattino alle 11 di domenica 8 dicembre, nella piazza in cui ci sarà il mercatino di Natale. Per questo evento sarà presentato il presepe nella sua versione semplice, ovvero dalla scatola di 30 cm scaturirà un presepe da tavolo di 3 metri, con accompagnamento speciale, i canti delle svedesi Lucie di Enköpings e l’arpa di Elena Straudi. La domenica successiva, il 15 dicembre, all’interno dell’evento “Babbo Natale in Valle” al Parco Reda a Valle Mosso- Valdilana, prenderà corpo alle h. 17 lo spettacolo Il presepe degli animali, quale evento conclusivo di un ricco pomeriggio: l’incontro con Babbo Natale, i mercatini, i laboratori, la merenda golosa e per finire la fiaccolata con cornamusa di Luciano Conforti che porterà tutti in sala Biagi ad assistere allo spettacolo.

Il 21dicembre avverrà un evento a sorpresa a Biella, per soli associati con cena finale e il 22 dicembre al mattino alle h.11, Il presepe degli animali sarà all’Auditorium del Comune di Gaglianico, mentre al pomeriggio alle 17 sarà a Cavaglià nella sala convegni dell’edificio Aquila. "Il presepe degli animali", un racconto ispirato a una leggenda che narra l'attesa del Bambin Gesù vista attraverso gli occhi degli animali del presepe. Questo racconto suggestivo e profondo offre una nuova prospettiva sulla Natività, dando voce agli animali che, con la loro pazienza e devozione, attendono l'arrivo del Salvatore. La rassegna Storie di Natale è pensata per essere un’esperienza di condivisione e di festa per tutti. Dai più piccoli ai più grandi, tutti potranno immergersi nell'incanto del Natale, riscoprendo insieme la bellezza della tradizione e il valore della solidarietà, della speranza e dell’attesa.

Informazioni info@storiedipiazza.it www.storiedipiazza.it