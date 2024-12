Dal Nord Ovest - Tragico incidente nella notte, morto un automobilista

É successo intorno alle 4.30 della notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre sulla tangenziale tra Romentino e Galliate, all'altezza di una rotonda.

Secondo le ricostruzioni si tratterebbe di uno scontro frontale in cui sono rimaste coinvolte due auto: un automobilista ha perso la vita nello schianto, mentre l'altro è rimasto ferito in maniera non grave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, oltre alla polizia stradale che si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.