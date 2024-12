Tentato furto a Donato, l'allarme manda all'aria i piani dei ladri

Ladri in azione nel comune di Donato ma l'allarme manda a monte i loro piani. È successo nella prima serata di ieri, 30 novembre, in un casale di Donato: ad allertare le forze dell'ordine il proprietario dell'immobile, avvisato per tempo dal sistema di videosorveglianza, installato molto probabilmente sul proprio cellulare.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra proprio che una persona abbia cercato di compiere un furto. Le indagini per far luce sulla vicenda sono affidate ai militari dell'Arma.