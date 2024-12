Gaglianico, motociclista finisce fuori strada: a Valdengo incidente tra tre veicoli alle 2 di notte

Avrebbe riportato lievi escoriazioni il motociclista di 19 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, 30 novembre, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale.

È successo a Gaglianico, intorno alle 17.30: stando alle ricostruzioni eseguite dai Carabinieri giunti sul posto, il centauro sarebbe finito fuori dalla carreggiata e scivolato a terra per evitare il contatto con un'auto in transito. In seguito, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.

A Valdengo, invece, poco prima delle 2 di oggi, 1° dicembre, tre veicoli si sono scontrati per cause al vaglio dei militari dell'Arma: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.