Auser Cossato sempre in prima linea per eventi ed iniziative solidali

Auser Cossato sempre in prima linea per gli eventi solidali, a scopo benefico. Nella giornata di ieri, 30 novembre, i volontari erano presenti ai mercatini del paese, organizzati dai commercianti di via Martiri della Libertà.

Un'occasione per far conoscere le proprie attività e iniziative. Al pomeriggio, nell'auditorium di Gaglianico, una rappresentanza ha preso parte al gran finale 2024 del progetto Libera la Voce.