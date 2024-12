Orientamento e diritti, nuovo servizio a Biella per supportare famiglie e persone con disabilità

Obiettivo orientamento e inclusione. Ecco perché è nato un nuovo sportello e servizio all’interno della Camera del Lavoro, non a caso chiamato: “La Bussola”.

I destinatari sono le persone con disabilità e i loro familiari, che troveranno risposte, approfondimenti, consigli e aiuto per accedere a servizi specifici e per capire leggi e normative quali la numero 104 e numero 170. Il nuovo servizio messo a disposizione dalla Cgil è nato in sinergia con la Flc, la Federazione dei lavoratori della conoscenza.

L’attività del personale della “Bussola”, infatti, è aperta al mondo della scuola, poiché pensato per aiutare a trovare risposte per quei genitori i cui figli hanno bisogni educativi speciali, offrendo loro un orientamento nella specificità delle norme e delle prassi degli istituti di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori.

“Si tratta di un servizio in più che diamo ai nostri iscritti ma, più in generale, al territorio - spiega Alessandro Marra, segretario della Flc biellese -. Il progetto promuove un canale di comunicazione tra le famiglie e gli enti competenti, con accompagnamento diagnostico negli uffici presenti sul territorio. L’obiettivo è una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza delle normative vigenti, in ottica di diritti e di doveri. Nei nostri uffici le persone interessate, familiari o docenti, troveranno personale formato e con esperienza per chiarire dubbi o approfondire tematiche specifiche”.