Tasinato e Zeffiretti corrono col Team Miele Skoda R5 per l'ultima gara della stagione al 18° Ronde del Canavese: "Cercheremo di riscattarci dall'ultima gara di Genova dove purtroppo non siamo riusciti ad arrivare in fondo".

Saranno 78 le vetture che si cimenteranno sul percorso rallystico: oggi sabato 30 novembre le verifiche, lo shakedown e la cerimonia di partenza.

Il via alla gara domani 1 dicembre alle 8.