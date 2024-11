Al momento le notizie dell'accaduto sono frammentarie. Un motociclista è caduto mentre percorreva la SP 142, superstrada, nel territorio di Masserano ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale in codice rosso. Sconosciuto al momento il motivo della perdita di controllo della moto. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti necessari.

Seguiranno aggiornamenti