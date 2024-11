Nona giornata Campionato provinciale calcio a 7: “Su Nuraghe Calcio Biella” vince 8-2 contro “Ghenez”.

Si è conclusa con la vittoria di 8-2 per “Su Nuraghe Calcio Biella” la partita disputata contro “Ghenez”, lunedì 25 novembre 2024 a Gaglianico, presso il Centro sportivo “Sportec – Sportec center”, di via Napoli,1.

Il “Ghenez”, capitanato da Nicolò Tamburella, dopo ripetuti tentativi perlopiù concentrati nei primi minuti di gioco e alcune successive belle azioni - pur premiate da due bei gol messi a segno rispettivamente da Luis Miguel Lara Medina e dal vice capitano Marco Russo - ha dovuto cedere il passo alla squadra con i “Quattro Mori” sul cuore.

La schiacciante vittoria segna, per “Su Nuraghe”, una riscossa “che – come riportato dagli incoraggiamenti postati sui social dal mister Andrea Savoi - ci ridà un po' il sorriso”, dopo aver marcato il passo per tre incontri consecutivi, facendo slittare la squadra - a pari punti con “Pizza Flash” - a metà della classifica dominata da “Real Maggese”.

Per “Su Nuraghe Calcio Biella” (capitanata da Manuel Pizzo, diretta da Gaspare Carmona, allenata da Andrea Savoi, preparata dal massaggiatore Filippo Gugliotta e sostenuta da Gaetano Pitarresi), gli 8 gol messi a segno, uno a testa, sono opera di: Alessandro Rubini, Lorenzo Cremonte, Gabriele Giuso, Franco Marangon, Fabio Martinetti, Manuel Pizzo, Alessandro Scanzio e Tommaso Veimaro. Concreta testimonianza che “è la squadra che vince!”, come vigorosamente sottolineato negli spogliatoi dai dirigenti prima dell’incontro. “... Adesso testa! - incita ancora Savoi a fine partita - dando appuntamento “a lunedì! Per incontrare “Pizza Flash”.

La prossima giornata di gara si disputerà lunedì 2 dicembre alle ore 21:00, presso il Centro Sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese.