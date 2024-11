Dal Meleto di Gifflenga: alla scoperta del succo di mela

Una bevanda gustosa e naturale che offre benefici per la salute? E' il succo di mela.

Quello non filtrato contiene antiossidanti naturali, come la quercitina, che aiutano a combattere lo stress ossidativo e riducono il rischio di malattie croniche. Se ottenuto da mele intere è ricco di pectina, che favorisce la regolarità intestinale e la salute del microbiota.

"Garantisce l’idratazione - spiega Roberta Ravinetto, biologo nutrizionista -, essendo composto da almeno un 90%di acqua. Contiene zuccheri naturali che assicurano una fonte di energia rapida, quindi ottimo per gli sportivi".

Esistono due tipologie di succo, prosegue il biologo: "Quello non filtrato, con maggior quantità di fibre e antiossidanti e quello filtrato o industriale, che invece è più scarso di fibra e può contenere zuccheri aggiunti, quindi è sempre meglio porre l’attenzione alle etichette nutrizionali. Per il massimo beneficio, meglio consumare succhi di mela biologici, non filtrati e senza additivi".

Ma dove acquistare ottime mele per provare magari a preparare noi del succo di mela? Al Meleto di Gifflenga, località Cascina Imperolo: “Ci dedichiamo ogni giorno a migliorare le nostre tecniche di produzione – afferma Davide Pichetto Fratin, con l’obiettivo di fornire un prodotto di qualità, che dipende spesso dal rispetto dell’ambiente: “Un punto di forza che perseguiamo fin dal giorno zero”.

Il Meleto

Dottoressa biologo nutrizionista Roberta Ravinetto