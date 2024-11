Nasce a Woody 2024 l’associazione “Cluster Legno Piemonte”

La cultura del legno ha a disposizione un nuovo e importante strumento per continuare il suo processo di divulgazione e diffusione.

In chiusura del convegno “Woody 2024”, intitolato “come si costruisce una filiera” Confartigianato Imprese Piemonte insieme ad altre associazioni di categoria regionali del Piemonte ha firmato il protocollo d’intesa volto alla costituzione formale dell’associazione “Cluster Legno Piemonte”.

Si tratta di una naturale evoluzione del “Cluster Legno Cuneo” che sintetizza le buone pratiche proposte alla rete nella fase di avvio, contribuendo così all’innovazione organizzativa della filiera del legno.

“Cluster Legno Piemonte” (Clp) si pone l’obiettivo di potenziare ulteriormente il “sistema legno” del Piemonte in chiave organizzativa, gestionale e comunicativa. Si procederà attraverso la promozione di attività di divulgazione e animazione all’interno e all’esterno del gruppo operativo, puntando maggiormente sulle attività di cooperazione, collaborazione, condivisione.

Commenta Samuele Broglio, Presidente Confartigianato Imprese legno arredo: “Abbiamo condiviso la firma di questo protocollo per promuovere lo sviluppo del sistema forestale regionale e contribuire alla sua valorizzazione in un’ottica di dialogo e sinergia con le diverse filiere regionali e i cluster territoriali di settore. Crediamo fermamente che per lo sviluppo delle politiche forestali e per sostenere l’intera filiera del legno, attraverso un percorso di sostenibilità, è necessario fare sistema con le altre associazioni di categoria e le istituzioni. Voglio ricordare che la produzione del made in Italy del legno e dell’arredo presenta una marcata artigianalità che deve essere valorizzata anche attraverso la promozione di una gestione attiva del patrimonio forestale regionale”.