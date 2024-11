Sono terminati gli interventi nello stabile della vecchia cooperativa di consumo e dopolavoro di Flecchia. A darne notizia il comune di Pray sui propri canali social: “Sullo stabile, luogo in disuso da anni, che molti ricordano con nostalgia e affetto, sono stati eseguiti lavori per la messa in sicurezza del tetto; si è così potuta liberare la strada dalle transenne”.