Regione Puglia partecipa all’Artigiano in Fiera 2024

(Adnkronos) - La Regione Puglia, con il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, in sinergia con Unioncamere Puglia, sarà presente all’Artigiano in Fiera, dal 30 novembre all’8 dicembre 2024 presso Fieramilano (Rho-Pero). L’Ente presenzierà assieme a numerose imprese pugliesi del settore agroalimentare. Ampi spazi del Padiglione n. 4 ospiteranno la Regione Puglia che sarà impegnata nella promozione e nella diffusione delle opportunità offerte dal Pr Puglia Fesr - Fse+ 2021-2027 e che possono essere consultate sul portale https://pr2127.regione.puglia.it/.

Diversi i forum, gli incontri e i convegni che vedranno la Regione protagonista a questo appuntamento annuale. L’evento clou 'Puglia (ˈpuʎʎa) Suona bene', organizzato in collaborazione con Radio 101, si terrà giovedì 5 dicembre nella cassa armonica realizzata con le tipiche luminarie pugliesi. Dalle 18 alle 21.15 sono previsti quattro momenti di divertimento e di coinvolgimento dei visitatori.

'Artigiano in Fiera' è da sempre evento di rilievo internazionale che promuove artigiani, creatori di bellezza e di bontà, di prodotti unici e di qualità, rispettosi della natura e delle persone. Una fiera che nelle precedenti edizioni ha visto la partecipazione di centinaia di migliaia di presenze presso l’area della Puglia che, pertanto, intende dare seguito e continuità a una vetrina di spessore e di respiro globale. Artigiano in Fiera è aperto dal 30 novembre all’8 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L’ingresso è gratuito con pass scaricabile online dal sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click.