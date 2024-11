Nuoto, In Sport protagonista nella nona edizione del Trofeo CSI Davide Filippini

Inizia nel migliore dei modi la stagione dei gruppi agonistici In Sport Valdilana e propaganda In Sport Biella. Ottimi risultati, con ben 8 podi conquistati domenica 24 novembre a Novara, prima tappa del nono Trofeo Davide Filippini.

Per la squadra di Biella doppio argento per Davide Crestani nei 25 delfino e rana Esordienti A. In gara anche Riccardo Prospero, Abderaman Karkoury, Bianca Greta Destro, Matilde Santimone, Rebecca Panetto, Alessandro Peta, Samuele Boggia, Isabella Micheli, Anna Sofia Ravallese, Arianna Boggia, Francesca Anselmino, Cecilia Melicar, Emanuela Ion Titapiccolo, Claudia Passini.

Per il team Valdilana, allenato dai tecnici Fabio Filippini, Luca Foglizzo e Mattia Ferrero: Tripletta d’oro per Alessandro Borio nei 25 metri delfino, rana e stile libero cadetti. Doppietta d’argento per Mattia Foglizzo nei 25 dorso e rana cadetti. Bronzo per Aurora Loro Lamia nei 25 dorso juniores.

In gara anche Giulia Cortese, Marta Fileppo, Beatrice Giardino, Nikola Malasevic, Francesca Maneia, Annalisa Monteiro Almeida, Vittoria Moretti, Gabriele Napoli, Ludovica Scaglia, Emanuele Toniolo. La seconda tappa è in programma il 15 dicembre, ancora a Novara.