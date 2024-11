Valle Cervo protagonista al Torino Film Industry con Storie di Pietra

Al Torino Film Industry è protagonista anche la Valle Cervo. A darne notizia, in queste ore, il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro: “È enorme la soddisfazione nel vedere il cortometraggio in VR realizzato grazie a un finanziamento del GAL montagne biellesi che vede il coinvolgimento dei 3 comuni dell'alta Valle del Cervo alla kermesse del Torino Film Industry, l'evento dedicato agli operatori del settore ed alle nuove tecnologie nel mondo della cinematografia che giunge alla sua settimana edizione. Storie di pietra si candida ad essere avanguardia nel settore, sullo stesso piano di progettazioni commissionate dal comune di Firenze che ha realizzato, con ETT, Inferno e Purgatorio dedicati all' opera del sommo poeta”.

E aggiunge: “Il nostro primo pensiero va ai volontari della Casa Museo di Rosazza che, per oltre 30 anni, hanno mantenuto viva la fiaccola e che ancora oggi si adoperano. Orgogliosi di poter dire che la più antica cellula ecomuseale del Biellese ha realizzato un progetto tanto avanzato dal punto di vista tecnologico”.