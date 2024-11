Promozione della salute in edilizia, lavoratori in salute: il progetto si presenta a Biella con 3 incontri in programma

Ha avuto avvio, presso l’aula corsi di OPEB sicurezza e formazione, la presentazione del progetto “Promozione della salute in edilizia: lavoratori in salute”.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASLBI nell’ambito del Programma 3 del Piano Locale di Prevenzione “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, si prefigge di attuare lo Sviluppo e la promozione della rete WHP Piemonte - Workplace Health Promotion tra le piccole e micro imprese. È un progetto che pone l’accento su un argomento di particolare interesse per il Dipartimento di Prevenzione, che ha individuato il comparto edile per promuovere un’azione equity-oriented rivolta alle strutture produttive caratterizzate da un elevato numero di piccole e micro imprese. Il nostro organismo OPEB è stato coinvolto quale collaborazione del comparto edile in qualità di stakeholder del territorio. Destinatari del progetto sono, infatti, i lavoratori dell'edilizia in particolare delle piccole e micro imprese, nell’ambiente di lavoro.

La presenza di malattie croniche non trasmissibili legata ad uno stile di vita non salutare, che si aggiunge e aggrava il rischio infortunistico e il rischio di sviluppo di malattie professionali, ha portato all’individuazione dei lavoratori del comparto dell’edilizia quale target per la promozione della salute nei luoghi di lavoro. L'obiettivo principale del progetto è quello di introdurre un programma multi-disciplinare di interventi e attività, atto a promuovere l'adozione di stili di vita salutari, riducendo i comportamenti a rischio agendo su più fronti: integrare la promozione della salute nell'ambito dell'ambiente lavorativo; stimolare la formazione di una rete di aziende edili che promuovono salute favorendo la partecipazione delle piccole e micro imprese edili del territorio riducendo le diseguaglianze sociali; motivare i lavoratori ad avere maggiore cura di sé conoscendo la propria salute e iniziando a prendersene cura, per ottenere un progressivo beneficio su tutti gli aspetti della qualità della vita, anche sul lavoro; coinvolgere attivamente le persone in iniziative tese a promuovere l'adozione di stile di vita sani; aumentare il livello di motivazione all'adesione al progetto garantendo una serie di facilitazioni.

Il gruppo di lavoro è composto per per l’ASL di Biella dalla Dott.ssa Marta Terzi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, e dalla Dott.ssa Milena Vettorello, Dott.ssa Erika Dama, Dott.ssa Roberta Chigioni e Dott.ssa Chiara Torello Per Opeb Biella: Il Presidente Patrick Forgnone, Il Direttore Previdi Fabrizia ed Elena Lozia. Il progetto si articolerà in due fasi che prevedono: la presentazione del progetto agli aderenti lavoratori e imprese del settore edile; l'avvio del progetto che consisterà in 3 incontri della durata di circa un’ora e mezza sotto forma di laboratori: che cos'è la dieta mediterranea e la costruzione del piatto sano (la schiscetta); come leggere le etichette alimentare, gli integratori alimentari; occhio allo spreco.

Ai partecipanti verrà fornito del materiale informativo brochure che il lavoratore potrà consultare come vademecum comportamentale Le date previste in cui si terranno i laboratori sono: 26 novembre 2024 alle 17.30; 10 dicembre 2024 alle 17.30; 17 dicembre 2024, alle 17.30. Le imprese ed i lavoratori aderenti in questa prima fase sono 23. La ricaduta del progetto vuole essere un incremento della consapevolezza dei lavoratori circa il proprio stato di salute e in particolare sull'aspetto alimentare Chi volesse partecipare può inviare richiesta alla segreteria OPEB indirizzo e-mail opebformazione@opeb.it oppure al contatto tel. 0158484520